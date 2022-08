Torino, Nikola Vlasic è arrivato in città: la foto

Il fantasista croato è arrivato quest'oggi in Italia ed è pronto a vivere la sua nuova avventura con la maglia del Toro

Nikola Vlasic è arrivato nella città di Torino. Il trequartista croato è atterrato nel pomeriggio all'aeroporto di Milano Malpensa e pochi minuti fa è arrivato nel capoluogo piemontese, trascorrerà questa notte nell'hotel di riferimento del Torino per poi effettuare le visite mediche nella mattinata di domani. Vlasic si appresta a diventare così un nuovo acquisto per la società granata: arriva dal West Ham in prestito con diritto di riscatto. Domani il fantasista classe 1997, dopo essersi sottoposto alle visite mediche, potrà firmare il contratto che lo legherà al Toro.