Torino, Djidji è un caso: nuova operazione in vista, fuori due mesi

Spunta una brutta notizia in casa Toro: Djidji dovrà operarsi di nuovo. Ivan Juric nella conferenza di oggi ha annunciato che il centrale del Torino sarà indisponibile per alti due mesi circa. L'ex Nantes, che già si era operato a luglio per un problema all'ernia inguinale dovrà sottoporsi nuovamente ad un intervento chirurgico. "In precedenza le operazioni per pubalgia cui si erano sottoposti i nostri giocatori, e penso a Lukic e Singo, sono andate bene. Stavolta non è stato così - ha detto Juric -. Djidji deve operarsi di nuovo e starà fuori per due mesi o due mesi e mezzo. Per noi sarà una mancanza importante, perchè ha caratteristiche specifiche che ci sono molto utili". Per coprire il buco lasciato in difesa la società ha puntato su Sazonov, il giovane georgiano avrà il compito di far rifiatare i 3 titolari, così come Zima. Non sarà facile visto la loro giovane età e la loro poca esperienza, ma ora tocca al tecnico croato valorizzarli e non far rimpiangere Djidji durante la sua assenza.