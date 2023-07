Torino, occhi puntati su Radonjic: sarà in grado di diventare continuo?

La stagione è prossima a partire e tra i motivi di maggior interesse c'è, senza ombra di dubbio, Nemanja Radonjic, che al momento rappresenta una delle poche certezze della trequarti granata, essendo divenuto giocatore del Torino a tiolo definitivo dopo il riscatto obbligato fissato a circa 2 milioni di euro. Aleksey Miranchuk e Nikola Vlasic non fanno parte a oggi, 7 luglio, della rosa del Torino perché non sono stati riscattati, anche se il club granata sta lavorando per eventualmente riportarli sotto la Mole durante la sessione estiva di calciomercato. Proprio per tale ragione la posizione di Radonjic è molto interessante, soprattutto in questa fase di precampionato, nella quale avrà indubbiamente meno concorrenza nel reparto in attesa di aggiungere nuovi tasselli. La prima annata di Radonjic con Ivan Juric al Torino è stata contraddistinta da alti e bassi e probabilmente ha ricalcato quanto visto nell'intera carriera del giocatore ex OM. Una differenza, però, c'è stata: la costanza di presenze. Ha raggiunto quota 30 apparizioni ed era dal 2017/2018 che non sfondava questo numero. Tra l'altro, poteva gonfiare ulteriormente il bottino se non fosse stato fermato sul più bello nell'ultimo segmento di torneo, quando aveva anche ritrovato la stessa brillantezza di inizio campionato.