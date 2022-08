Torino, oggi alle 14 due giocatori alla Rinascente per i tifosi

Pochi giorni fa il Torino FC aveva annunciato sul proprio sito la propria partnership con la Rinascente con le seguenti parole: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Rinascente sarà l’Official Department Store del club granata. Questa collaborazione implementerà lo sviluppo dei canali retail e merchandising del Torino, anche grazie all’apertura di un corner dedicato all’interno dello store torinese di Via Lagrange." In continuità con questa iniziativa, su Twitter il Torino ha annunciato che oggi, martedì 9 agosto, saranno presenti alle ore 14 allo store di Via Lagrange due calciatori della prima squadra per incontrare i tifosi.