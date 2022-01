Torino, oggi in programma un nuovo giro di tamponi: le ultime

Ieri i ragazzi di Juric hanno usufruito di un giorno riposo: oggi è previsto il ritorno in campo in vista della sfida con l'Atalanta di giovedì 6 gennaio

Nuovo giro di tamponi in programma oggi per il Torino. Dopo i quattro casi di positività (tre calciatori e un membro dello staff tecnico, tutti regolarmente vaccinati) a seguito dei controlli al rientro dopo le vacanze natalizie avvenute negli ultimi tre giorni del 2021, tutta la squadra granata è in isolamento domiciliare come richiesto dall’ASL di Torino. L’unica eccezione è Simone Verdi , che è ancora in isolamento a Bologna dopo essere risultato positivo lo scorso 26 dicembre ( QUI i dettagli ).

NUOVI CONTROLLI - Oggi è previsto un nuovo giro di tamponi. Ieri i ragazzi di Juric hanno usufruito di un giorno riposo e quest’oggi torneranno in campo - con la speranza di non dover registrare nuovi casi di Covid - in vista della sfida con l’Atalanta in programma giovedì 6 gennaio alle ore 16.30 al Gewiss Stadium di Bergamo. Oltre ai due positivi che difficilmente saranno a disposizione di Juric per il match coi bergamaschi, il tecnico granata dovrà quasi sicuramente fare a meno anche del Gallo Belotti (ancora out dopo le lesione di secondo grado al bicipite femorale), di Etrit Berisha (problema muscolare al flessore sinistro) e del lungodegente Simone Edera. Ma non solo il Torino, ricordiamo inoltre che - al momento - anche l’Atalanta (come la maggior parte delle altre squadre di Serie A) sta facendo il conto con i positivi al Covid: Gian Piero Gasperini per il match con i granata non avrà a disposizione due calciatori (i nomi dei positivi non sono stati resi noti dal club bergamasco) e Freuler (squalificato), oltre ai dubbi riguardanti gli infortunati Zapata (lesione all'adduttore), Gosens (lesione al bicipite femorale), Maehle (frattura alla falange del piede) e Toloi (problema al flessore).