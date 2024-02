Torino ospite della Sanmartinese: “I granata sono sempre i benvenuti qui”

Questa sera il Torino sfiderà il Sassuolo in trasferta per la 24^ giornata di Serie A. In vista della gara da giocare al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i granata hanno svolto questa mattina la consueta rifinitura prepartita. Per farlo hanno scelto come struttura il campo di allenamento della Sanmartinese, formazione che milita nel campionato di Promozione dell'Emilia Romagna. A renderlo noto è stata la stessa società dilettantistica che sui propri canali social ha pubblicato alcune immagini di Juric e i suoi ragazzi mentre svolgono la seduta mattutina e hanno ringraziato la società granata: "Nella mattinata odierna abbiamo avuto il piacere di ospitare squadra e staff del Torino F.C! I granata, impegnati stasera nella gara di campionato contro il Sassuolo, hanno scelto il nostro impianto per svolgere la rifinitura in vista del match. Ringraziamo la società per aver scelto il nostro campo per il secondo anno consecutivo, ricordando che saranno sempre i benvenuti in casa neroverde". Come già riportato ieri su queste colonne, le condizioni fisiche di Linetty e Pellegri non erano al meglio e per tal motivo non sono stati convocati per la gara di stasera di Serie A.