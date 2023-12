Torino, pagelloni di fine anno: Vanja sul podio per cleean sheet, Gemello rimandato

Torna l'appuntamento dei pagelloni di fine anno della redazione di Toro News: sotto la lente d'ingrandimento i portieri granata

Redazione Toro News

Il 2024 granata è dietro l'angolo e alle spalle si lascia una seconda parte di 2023 ricco di spunti da cui ripartire per l'anno che verrà. Dopo una prima parte di campionato sottotono e opaca, il Toro ha cambiato marcia e raddrizzato una stagione che dopo le prime nove giornate sembrava già potersi definire fallimentare. Tuttavia, dopo la sconfitta contro l'Inter, Vanja e compagni hanno svoltato dal punto di vista agonistico e, aiutati anche dal cambio di modulo, hanno risalito la classifica rendendo sempre più vive le speranze per un posto in una competizione europea. Dopo 5 mesi dall'inizio della stagione, tiriamo le somme per un primo bilancio sulle prestazioni dei granata. Lente d'ingrandimento puntata sui due estremi difensori Vanja Milinkovic-Savic e Luca Gemello.

VANJA MILINKOVIC-SAVIC 6.5 — Una sufficienza convincente quella del gigante nativo di Ourense: in 17 presenze in questa stagione, Milinkovic Savic ha mantenuto la propria porta immacolata in ben 8 occasioni piazzandosi al secondo post ex equo con Szczesny - solo Sommer con 12 clean sheet ha fatto meglio del serbo. Dopo un inizio in granata tentennante in cui era conosciuto solo per la sua bravura coi piedi e per la traversa in Coppa Italia contro il Carpi, col passare del tempo Vanja è cresciuto tecnicamente fra i pali diventando una certezza nella solida difesa granata di Juric - nonché una certezza per i fantallenatori. Certo, i due errori clamorosi nel derby di quest'anno sono lampanti e dimostrano che l'estremo difensore deve crescere ancora tanto per sfruttare al meglio la sua taglia XXL, soprattutto sulle uscite alte o sulle conclusioni arrivate dopo traversoni laterali. Con la sua stazza spesso è riuscito a salvare i granata, come contro il Cagliari sul tiro di Nandez, col Lecce, a Frosinone o con l'Atalanta sui mancini di Pasalic e Miranchuk, ma anche a mettere delle pezze laddove i compagni avevano commesso qualche errore - vedi la parata su Ikone nell'ultimo Fiorentina-Torino per rimediare a un retropassaggio sbagliato di Tameze. Contro la Viola ha chiuso il suo 2023 con la 100ª presenza con la maglia del Torino.

LUCA GEMELLO 5.5 — Due presenze in questa stagione per il numero #1 granata, purtroppo entrambe da dimenticare. All'esordio in Coppa Italia contro il Frosinone era plausibile un po' di ruggine dopo che l'ultima partita giocata risaliva al 10 gennaio 2022 contro la Fiorentina. Poco reattivo sulla conclusione di Ibrahimovic che portò in vantaggio i ciociari e un po' incerto in uscita a tu per tu con Reiner. Il nativo di Savigliano però riuscì a evitare il tris con una bella parata su Kaio Jorge. Ruggine che però Gemello non è riuscito a scrollarsi di dosso nella sua seconda apparizione stagionale contro il Bologna, partita dal peso specifico molto più alto contro una diretta concorrente dei granata: troppo pesante l'errore quello del numero 1 del Toro che con un'uscita spericolata fuori dall'area dà la possibilità a Fabbian di portare in vantaggio i rossoblù. Con l'uscita dalla Coppa Italia, una classifica così corta e un Vanja in spolvero, le occasioni per giocarsi le proprie carte in granata si riducono all'osso, e la scadenza del contratto è sempre più vicina.

