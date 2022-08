Torino-Palermo 0-0: primo tempo senza emozioni, reti inviolate al 45′

LE SCELTE - Scelte obbligate soprattutto in difesa per Juric, che tra i pali rilancia Milinkovic-Savic dal 1' preferendolo a Berisha. A guidare la retroguardia c'è Buongiorno, ai suoi fianchi Djidji e Rodriguez. Sulla fascia destra spazio a Singo, sul versante opposto Aina con la coppia Lukic-Ricci in mezzo al campo. A guidare l'attacco c'è Sanabria, supportato da Seck e Radonjic sulla trequarti. Il Palermo risponde invece con un 4-2-3-1 e Brunori a guidare l'attacco.

LA CRONACA - La prima vera occasione è del Palermo, che sfrutta un errore in impostazione di Lukic e libera Brunori in area di rigore: il centravanti rosanero prova il destro a giro trovando la pronta risposta di Vanja che mette in angolo. La reazione del Toro è affidata a due buoni spunti di Radonjic e Seck, ma in entrambi i casi la difesa degli ospiti riesce a metterci una pezza. Quindi al 37' è ancora il trequartista serbo ad accendersi, ma dopo una buona serpentina la conclusione da buona posizione termina alta. L'ultima occasione della prima frazione porta ancora la firma di Radonjic, che libera il sinistro in area ma non inquadra lo specchio con un diagonale mancino. Dopo due minuti di recupero si va dunque all'intervallo sullo 0-0.