Torino-Palermo 3-0: affluenza bassa, solo 6803 i paganti

Il Torino ha fatto l'esordio stagionale davanti a 6803 spettatori, dai quali è fruttato un guadagno di 77270 euro. Non era lecito aspettarsi il pubblico delle grandi occasioni dato che è il 6 di agosto e che la partita in questione non era così appetibile, ma l'affluenza è stata comunque tutto sommato bassa tenendo anche conto del migliaio circa di tifosi siciliani arrivati in Piemonte per sostenere i rosanero. Juric aveva già lamentato nel corso della scorsa stagione una bassa presenza allo stadio, probabilmente la campagna acquisti finora non troppo scoppiettante non ha aiutato a portare tanta gente all'Olimpico-Grande Torino.