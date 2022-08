Torino-Palermo 3-0, Pellegri: “Europa? Io ci credo. Siamo un gruppo compatto”

Al termine della gara vinta 3-0 contro il Palermo, in zona mista Pietro Pellegri ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

"Sì, sono soddisfatto e contento per la squadra perché era bene iniziare la stagione con una vittoria e lo abbiamo fatto. Ora siamo concentrati sul 13 perché abbiamo la prima di campionato contro il Monza".

"Abbiamo preparato bene la partita. Poi siamo un gruppo molto unito, se in campo un compagno è stanco c'è un altro che corre per lui. Siamo un gruppo coeso, la nostra forza è quella".

I tifosi sono critici per il mercato del Toro. Si sentono anche in squadra delle assenze come quelle di Bremer e Belotti?