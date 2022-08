Torino-Palermo, le formazioni ufficiali: Vanja titolare, c’è Buongiorno in difesa

Uomini contati per Juric, che si presenta al primo vero appuntamento della nuova stagione con appena 19 giocatori di cui tre portieri. Tra i pali c'è Milinkovic-Savic e non Berisha. Al centro della difesa c'è Buongiorno, con Djidji e Rodriguez ai suoi fianchi. Pochi dubbi in mezzo al campo: prima ufficiale con la fascia al braccio per Lukic, che farà coppia con Ricci. Sugli esterni Singo e Aina, sulla trequarti ci sono Seck e Radonjic a supporto di Sanabria.