Torino-Palermo, le probabili formazioni: in difesa tornano Buongiorno e Djidji

Verso l'esordio stagionale per i granata contro il Palermo: recuperano Buongiorno e Djidji ma saranno assenti Izzo e Zima

Giacomo Stanchi

Il Torino di Ivan Juric domani alle ore 21: 15 scenderà in campo allo stadio Olimpico-Grande Torino per la prima partita ufficiale del 2022-23 contro il Palermo, appena neopromosso in Serie B. I granata tornano a giocare davanti al proprio pubblico per battezzare la nuova stagione in una gara da dentro o fuori contro una squadra che sicuramente non vorrà sfigurare contro un avversario di categoria superiore. Sono tante però le incognite tra gli assenti e il mercato ancora attivo.

La probabile formazione del Torino: recuperano Djidji e Buongiorno, ko Izzo e Zima

Il modulo base del Torino dovrebbe essere il 3-4-2-1, nonostante Juric abbia provato in diverse occasioni il 3-4-1-2. C'è un ballottaggio già a partire dalla porta: si sfidano Vanja e Berisha, con il primo che è stato titolare nelle ultime amichevoli, ma l'albanese che ha terminato la stagione precedente come primo portiere e dunque resta favorito. In difesa i probabili titolari sono Djidji, Buongiorno e Rodriguez. Izzo non è riuscito a recuperare (per lui un affaticamento all'adduttore riportato nell'amichevole contro il Nizza) e ovviamente mancherà anche Zima che starà fuori almeno un mese dopo l'infortunio alla spalla subito sempre in Costa Azzurra. Il centrocampo sarà quello titolare formato da Singo, Lukic (alla prima uscita da Capitano ufficiale dopo l'addio del Gallo), Ricci e Aina. Lazaro, arrivato da pochi giorni in gruppo, dovrebbe partire dalla panchina. Sulla trequarti, dietro a Sanabria, ci saranno a meno di sorprese Seck e il nuovo arrivato dal Marsiglia Radonjic.

La probabile formazione del Palermo: si cerca l'impresa con Brunori

I rosanero vengono dalla vittoria con la Reggiana in Coppa Italia di settimana scorsa in cui Brunori è stato in serata di grazia davanti ad una buona affluenza di pubblico presente al Barbera. I siciliani cercheranno l'impresa proprio con il loro bomber, che già li ha trascinati in Serie B. Attenzione a Fella e a Silipo, che sostituirà l'indisponibile Valente, alle spalle di Brunori.

Le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): 1 Berisha, 26 Djidji, 4 Buongiorno, 13 Rodriguez, 17 Singo, 10 Lukic, 28 Ricci, 34 Aina, 23 Seck, 49 Radonjic, 9 Sanabria. Allenatore: Juric

Palermo (4-2-3-1): 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 18 Nedelcearu, 15 Marconi, 3 Sala; 20 De Rose, 14 Broh; 10 Silipo, 11 Fella, 77 Elia; 9 Brunori. Allenatore: Di Benedetto