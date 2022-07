Torino, parla Zima: “Devo migliorare su tante cose”

Il difensore granata ha parlato prima della seduta pomeridiana di allenamento, terzo giorno a Bad Leonfelden per il Torino

Parola a David Zima, il primo a rilasciare alcune dichiarazioni direttamente da Bad Leonfelden in vista della prossima stagione di Serie A. Prima di incominciare la sessione di allenamento pomeridiana, il difensore granata ha parlato ai microfoni di Torino Channel. Questo è il terzo giorno di ritiro per il Torino, che quest'oggi - mercoledì 13 luglio - si è sottoposto a una doppia seduta di allenamento agli ordini di Ivan Juric e del suo staff (LEGGI QUI). Zima incomincia proprio commentando questi primi giorni di ritiro e di preparazione alla nuova stagione: "Abbiamo lavorato tanto in questi giorni. E' dura, ma sono contento".