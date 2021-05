Torino-Parma 1-0, D’Aversa: “Il Torino non si è dimostrato superiore stasera”

Le parole dell'allenatore del Parma al termine della gara contro il Torino valida per la 34^ giornata di Serie A

Al termine del match tra Torino-Parma il tecnico degli emiliani Roberto D'Aversa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Siamo dei professionisti ed è giusto scendere in campo con questo atteggiamento. Credo che la partita di stasera rispecchi tutto il campionato, per lo meno da quando sono rientrato io. Non penso che il Torino abbia dimostrato una superiorità tale rispetto a noi ma manchiamo in carisma e determinazione e lo dimostra il fatto che abbiamo preso gol da fallo laterale. Questo non solo ha compromesso la partita di stasera ma tutto il risultato finale che purtroppo stasera ci vede retrocedere matematicamente. Dispiace perché dopo un bel lavoro di 4 anni si torna in una categoria che non fa parte di una città e un club come Parma."