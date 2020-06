Torino-Parma 1-1, Longo: “Soddisfatto della prestazione, ma meritavamo di vincere”

Al termine della gara tra Torino e Parma ha parlato Moreno Longo. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico granata a Sky Sport: “A fine partita sono andato dai miei giocatori come faccio spesso a fine partita, possiamo ritenerci soddisfatti della prestazione e meno del risultato. Meritavamo di vincere perché abbiamo concesso una sola palla gol al Parma e abbiamo sbagliato tre occasioni da gol clamorose e un rigore. È un segnale importante che dice che siamo vivi e abbiamo ripreso il campionato con il giusto atteggiamento”.

Poi ancora, sulle mosse tattiche attuate dal Torino: “Avevamo preparato in allenamento l’attacco alle spalle di Gagliolo e sono contento di come la squadra ha saputo leggere questa situazione, fermo restando che quando porti un uomo da solo davanti al portiere speri sempre di fare gol. Bisogna pensare al periodo da cui è arrivata questa squadra, credo che qualche scoria ci sia ancora. Dopo il gol l’ho pensato anch’io, ma la squadra invece mi ha rassicurato che c’erano con la testa e si sono sacrificati l’uno per l’altro, rimanendo squadra fino alla fine. Credo che oggi, come prima partita e visto che cerano tante incognite, questo sia un aspetto positivo da rimarcare”.