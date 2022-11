Torino, Pellegri: “Il Toro mi sta dando fiducia, voglio ripagare tutti al meglio”

Le dichiarazioni di Pietro Pellegri al Corriere Torino

Redazione Toro News

Pietro Pellegri è ora uno dei protagonisti del Toro: con l'infortunio di Sanabria, il classe 2001 ha potuto mettersi in mostra e iniziare quel percorso che lo sta portando al riscatto dalle ultime stagioni calcistiche, passate tra infortuni e stop per cause di forza maggiore, in particolar modo al Monaco. Sulle pagine del Corriere Torino di oggi, sabato 5 novembre, il centravanti granata si è un pò raccontato, a partire dal papà - Marco Pellegri, team manager del Toro - che gli ha trasmesso la passione del calcio: "Ho sempre fatto l’attaccante, papà è stato invece un difensore. Mi marcava stretto, ma gli andavo via quando volevo (ride). Scherzi a parte, è lui che mi ha messo in testa questa passione".

Racconta poi dell'esordio in Serie A, nel 2016, proprio allo Stadio Olimpico Grande Torino, ma con la maglia avversaria: "Ero al Genoa, giocavamo proprio qui a Torino, contro il Toro. E il mio allenatore era Ivan Juric. Giocai pochissimi minuti, fu però una sensazione pazzesca, il coronamento di un sogno". Poi arriva il primo gol in Serie A, all'Olimpico di Roma: "Avevo le farfalle nello stomaco, ero agitato: giocavo da titolare in uno stadio importantissimo, contro una grande squadra. Poi, però, quando sono entrato in campo per il riscaldamento è sparito ogni timore. Mi sentivo come quando giocavo nelle giovanili. È iniziata la partita, ho fatto gol subito, dopo 2-3 minuti, ed è tutto filato liscio".

Continua poi affrontando l'argomento mentalità, e della giovane età nel mondo dei professionisti: "Io non mi reputo uno che si monta la testa. [...] Io non l’ho mai vista come una sfortuna aver iniziato presto ad alti livelli. Il bicchiere è mezzo pieno. Oggi ho già un bagaglio di conoscenze molto più pesante rispetto a parecchi coetanei. Tutta esperienza che sto per esempio mettendo in pratica qui a Torino, dove infatti lavoro alla grande".

Per terminare, ricalca poi i suoi momenti da quando indossa la maglia granata e di come stia crescendo insieme a Ivan Juric: "Il Toro mi sta dando grande fiducia, serenità. Voglio ripagare tutti al meglio. Staff e società sono eccezionali. Ivan Juric è una grande persona, un allenatore bravissimo. Ti stimola, ti motiva, capisce tanto di calcio. Come uomo, poi, è uno diretto, dice tutto in faccia, sempre. Non ha filtri. Per me è la cosa migliore".