Torino, Pellegri sta provando a riscattarsi: rischia però di essere troppo tardi

Un focus sul buon rendimento delle ultime due partite di Pellegri con il Torino, ora bisogna capire se ci sono le condizioni per continuare

Alessandro Balbo 21 maggio - 10:05

Pietro Pellegri è tornato per questo finale di stagione, il ragazzo nelle ultime due uscite in granata ha confermato che le potenzialità ci sono. Rimane il rammarico per una stagione davvero sottotono, nuovamente condizionata dagli infortuni muscolari. Ora Pellegri è a un bivio, la società, con il futuro allenatore, valuterà se puntare ancora su di lui o no.

Due gare nel segno della continuità — Le ultime prestazioni di Pellegri hanno sorpreso per un fatto importante: la continuità. Forse il fattore che più è mancato al giocatore dal suo arrivo in granata. Contro il Veronaha trovato il gol da subentrato, avendo un impatto determinante sulla sfida e ottenendo un 7 in pagella. Contro il Milan l'attaccante è partito titolare, confermando positivamente la scelta fatta da Juric. Al 18' minuto serve una bella palla bassa in area a Tameze che clamorosamente spara alto. Poi inizia l'azione del secondo gol recuperando palla e aprendo per Bellanova che serve (magnificamente) Ilic. Infine, nell'azione del terzo gol riesce a tenere palla su Tomori e serve Rodriguez che calcia da fuori e segna, per Pellegri un assist da mettere a referto e un 6,5 meritatissimo in pagella. Due partite dove Pellegri ha mostrare che le qualità ci sono e bisogna valorizzarle.

Il futuro però rimane incerto — Questo finale di stagione può essere però un canto del cigno per Pellegri. Il futuro del giocatore ligure è legato a quello di Juric che è in partenza ed è il suo primo estimatore. Seppur la giovane età, 2001 e 24 anni ancora da compiere, e una buona esperienza in Serie A e all'estero, la permanenza di Pellegri non è scontata. Comunque, rimane l'amarezza per la stagione, che solo nel finale sta portando dei risultati mentre all'inizio, seppur spesso impiegato, Pellegri non è stato mai incisivo. Difatti, rispetto allo scorso campionato in cui ha segnato quattro gol e servito due assist, un'involuzione c'è stata. Ora si attende che la stagione finisca, capire se il Torino giocherà le coppe europee e soprattutto chi sarà il prossimo allenatore granata. Dal canto suo Pellegri deve capire se il Torino sia la piazza che fa per lui: i segnali di crescita li sta dando, anche se forse sono un po' tardivi.