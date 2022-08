Torino, per Horvath rinnovo e prestito al Debrecen

Il trequartista ungherese torna in patria per trovare continuità ed esperienza nella massima serie

Horvath è stato escluso dai convocati nell'ultimo match con il Palermo. Juric, nonostante un precampionato di buon livello, probabilmente ritiene che abbia ancora bisogno di fare un po' di esperienza. Secondo quanto raccolto da Toro News, la società ha subito compreso le intenzioni del mister e, in seguito al rinnovo fino al 2024, ha lasciato andare in prestito il ragazzo in Ungheria al Debrecen (squadra con cui il Torino aveva giocato nei preliminari dell'Europa League nell'estate del 2019). La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Horvath quindi potrà ancora migliorarsi in Ungheria, dove ha fatto vedere le cose migliori della sua breve carriera. Salvo sorprese, l'ufficialità dovrebbe arrivare a stretto giro di posta.