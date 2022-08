Torino, per Izzo solo un affaticamento. Prova il recupero per la Coppa

I giocatori del Toro si sono allenati in vista della prima sfida della stagione: il difensore si è fermato ma prova a recuperare per il Palermo

Il Torino si è allenato quest’oggi al Filadelfia, in vista della prima partita di campionato che verrà disputata sabato allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata hanno svolto una sessione pomeridiana, diretta da Juric, a porte chiuse per preparare gli schemi anti-Palermo. Armando Izzo ha effettuato altri controlli dopo il suo stop contro il Nizza: gli esami non hanno rilevato lesioni a livello muscolare. Per questo il giocatore cercherà di recuperare la sua condizione fisica per provare ad esserci contro il Palermo il 6 agosto, avendo scongiurato problematiche più serie.