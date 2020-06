Torino, per Meité solo un affaticamento: scongiurati infortuni più gravi

La situazione di Meité, fermatosi in allenamento per un affaticamento muscolare, preoccupava e non poco il Toro. Fortunatamente è arrivata molto presto la conferma che non ci sarebbe alcun infortunio grave per lui, e che quindi i tempi di recupero saranno sensibilmente ridotti.

RIENTRO – A meno di sorprese, il centrocampista tornerà a disposizione di Longo dopo qualche altra seduta di allenamento con programma differenziato. In questo periodo, in cui i calciatori sono più sensibili a fastidi muscolari e più esposti ad infortuni (quello di Baselli ne è la prova), la prudenza non è mai troppa. Specie se a fermarsi in allenamento è un centrocampista, merce rara nell’organigramma granata che si appresta a ricominciare (e si spera a finire) questa strana Serie A. Con, quindi, un Meité in più.