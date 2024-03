Torino, perdere Lucca è stato un errore? Ora tornerebbe utile

L'attaccante dell'Udinese è a 7 reti alla prima stagione in Serie A ed è un profilo che tornerebbe utile ai granata in questo momento

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 14 marzo 2024

Alla fine il Toro ha fatto male a perdere Lorenzo Lucca? La risposta non è semplice. La premessa doverosa è che nel momento del suo addio ai granata la scelta era inevitabile. Il ragazzo voleva andare altrove per giocare tra i grandi e lì ci fu la separazione. In quel momento non aveva ancora dimostrato il suo vero potenziale e quindi la sua cessione non sembrava poter portare a un rimpianto. Ora forse lui tornerebbe utile al Torino. Quello di sabato pomeriggio sarà il suo secondo incrocio da avversario proprio di quel Toro da cui tutto è partito: la cessione al Palermo, l'avventura di Pisa, l'Ajax, l'Eredivisie e infine l'Udinese. Di sicuro non era pronosticabile questo cammino nel lontano gennaio del 2020. E forse parte del merito della sua crescita si deve alla sua voglia di prendersi una rivincita e di arrivare in quella Serie A appena sfiorata con i granata dopo che aveva fatto il ritiro in prima squadra.

Torino e Lucca, ma i granata hanno fatto male a perdere l'attaccante? — Dunque in parte la risposta alla domanda iniziale è "no". In quel momento non era semplice prevedere un futuro del genere per Lucca. Il potenziale c'era, ma mancava a volte quella fame che ora sta mettendo in mostra. Serve però andare oltre, perché al netto di tutto ai granata ora il ragazzo tornerebbe utile eccome. La valutazione va fatta da un punto di vista tecnico. Parliamo di una prima punta fisicamente forte, che sa lavorare tanto spalle alla porta e si sposerebbe bene sia con Zapata che con Sanabria potendo fare il riferimento centrale e permettendo ai due attaccanti di muoversi sul fronte offensivo. Nell'ultimo periodo è cresciuto anche nel lavoro per la squadra.

Poi c'è un aspetto numerico. Alla sua prima stagione in Serie A Lucca ha già segnato 7 reti. Il confronto con Sanabria e Pellegri va da sé: il paraguaiano è a quota 4 e l'italiano ex Genoa a 0. Numeri che vanno a favore del ragazzo cresciuto nel torinese, a maggior ragione se si pensa che è la prima volta da protagonista in Serie A. L'unico difetto a livello realizzativo è la mancanza di continuità, ma questa è andata di pari passo con le difficoltà dell'Udinese. Insomma alla domanda iniziale le risposte rimangono due: no il Toro ha fatto bene a cederlo, perché proprio quella bocciatura potrebbe aver instillato in lui la fame necessaria per emergere, ma allo stesso tempo col senno di poi è stato fatto un errore perché ora tornerebbe utilissimo.

