Torino, Perr Schuurs arrivato a Caselle: la foto

Il Torino ha trovato il sostituto di Gleison Bremer, da Amsterdam è appena atterrato Perr Schuurs difensore classe 1999 in arrivo dall’Ajax. Il centrale inizia quindi la sua prima giornata da giocatore del Toro. Lasciato l’aeroporto di Caselle il ragazzo sosterrà le visite mediche alla Medicina dello Sport allo stadio Olimpico Grande Torino e - una volta superate - firmerà il contratto che lo legherà al club granata fino al 2026. Il difensore, infatti, arriva in granata a titolo definitivo: la società di Urbano Cairo ha pagato al club olandese la cifra di 9.5 milioni di euro fissi, a cui si aggiungeranno poi 3.5 milioni di bonus e il 15% in caso di una rivendita futura. Di seguito, la foto del suo arrivo in Italia.