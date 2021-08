Torino, Pobega ha concluso le visite mediche. Si unirà alla squadra per Firenze

Il ragazzo è stato convocato da Juric per svolgere l'allenamento odierno

Pobega è ormai a tutti gli effetti un giocatore del Torino, anche se manca l'ufficialità. Il ragazzo ha già apposto nella serata di giovedì la firma sul contratto che lo legherà al Torino per questa stagione ed in mattinata ha svolto le visite mediche di rito. Inoltre, si aggregherà al gruppo squadra già in giornata: ha infatti ricevuto da Ivan Juric la convocazione per l'allenamento odierno e sarà anche chiamato per la sfida di domani con la Fiorentina.