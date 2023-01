Torino, possibile occasione per Seck contro lo Spezia dopo la prova di San Siro

Era il 23 aprile 2022. Seck era arrivato da circa tre mesi a Torino dopo il trasferimento alla Spal e fino a quel momento si era fatto appena intravedere dai tifosi granata, in una manciata di minuti giocati contro Cagliari e Milan. Poi la prima occasione da titolare, quando lo Spezia si presentò al "Grande Torino". All'esordio il senegalese mostrò personalità nel confronto con Nikolaou e qualità tecnica, abbinata alle doti atletiche che già aveva fatto intravedere. Lasciò buone impressioni, che poi non sempre sono state confermate negli incontri successivi. Fu la sua miglior prova in granata.

Torino, Seck a caccia di una nuova occasione

Da allora Seck non ha trovato continuità nelle rotazioni granata. Chiuso prima dalla coppia di trequartisti Praet-Brekalo e poi dal trio Vlasic-Miranchuk-Radonjic, lo spazio per il senegalese è stato ridotto al minimo, fatta eccezione per il mese di settembre. Ora, dopo essere subentrato con il giusto piglio a San Siro ed aver partecipato all'azione che ha portato al gol di Adopo, potrebbe avere un'altra occasione e ripartire dallo Spezia. Verosimile pensare che Juric possa fare del turnover dopo la dispendiosa impresa di Coppa Italia. A quel punto spetterà a Seck approfittarne, per poter tornare a rientrare più stabilmente nelle rotazioni del tecnico granata.