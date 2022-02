Torino, Praet inizia la riabilitazione: spera di tornare entro fine stagione

Il trequartista belga è ancora in Belgio: sotto la coordinazione del professor Declercq muove i primissimi passi verso il ritorno

Dennis Praet ha iniziato il lungo percorso che lo porterà a tornare protagonista in campo . Un nuovo infortunio l’ha costretto ai box per il girone di ritorno. Questo sarà un bel problema per il Torino, perchè il belga si è subito fatto notare per l’altissimo livello tecnico. Quando c’è stato, il Torino ha giocato meglio e ha chiuso gli avversari nella propria trequarti. Lui, Pjaca e Brekalo sono i calciatori che stanno permettendo di fare un netto miglioramento a livello di qualità del gioco. Uomini del genere, negli ultimi anni, sono mancati parecchio e il loro arrivo ha migliorato il rendimento di tutta la squadra. Purtroppo l’ex Juve e il belga hanno patito qualche infortunio di troppo. Pjaca spesso soffre di noie muscolari, che lo lasciano lontano dal campo di tanto in tanto. Con Praet, invece, la sfortuna si è accanita maggiormente e la frattura del metatarso del piede destro lo terrà a riposo per diversi mesi.

L’INFORTUNIO DI PRAET - Ora il ragazzo si trova ad Anversa, dove è stato operato dal Professor Geert Declercq, coadiuvato dallo staff medico granata. Ha subito fatto sapere, tramite i social, che l’intervento è andato bene. Sotto il coordinamento del chirurgo che l’ha operato ha iniziato le prime fasi del percorso riabilitativo. Già aveva avuto un infortunio (problema al bicipite femorale) in autunno, che gli aveva fatto saltare ben quattro partite, ma purtroppo questo nuovo stop è causato da un’inaspettata frattura ossea. Juric, in ogni caso, ripone in lui una grande fiducia e lo confermano le diciotto presenze, tra Serie A e Coppa Italia, e due reti. Lo ha messo immediatamente al centro del suo progetto, dandogli le chiavi della trequarti. L’ex Sampdoria e Leicester è a Torino in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro e il suo acquisto sarebbe per il club di Urbano Cairo un investimento notevole. Juric ha escluso il suo ritorno in questa stagione, ma il ragazzo coltiva ancora qualche speranza di rientrare almeno per le ultimissime partite, magari per provare a convincere definitivamente dei vantaggi che porterebbe una sua eventuale permanenza in granata.