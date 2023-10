Torino, preoccupa anche Tameze: fastidio ai flessori per il francese

Non solo Perr Schuurs, in casa Torino preoccupano anche le condizioni di Adrien Tameze. Il francese ex Hellas Verona ha terminato il match tra Torino e Inter con un fastidio ai flessori di una coscia. Medicato dallo staff sanitario del Toro poco prima del rigore dello 0-3 firmato da Calhanoglu, è rientrato in campo per i pochi secondi che rimanevano da giocare, ma piazzandosi avanti, anche perché i cambi erano stati esauriti. Sicuramente le sue condizioni saranno da monitorare lunedì, alla ripresa degli allenamenti in vista di Lecce-Torino, match in programma sabato 28 ottobre.