Torino, previsto allenamento a porte aperte al Filadelfia il 4 maggio

La prossima settimana sarà, come sempre, molto importante per tutti i tifosi del Torino perché ci sarà la commemorazione del 4 maggio per l'anniversario della tragedia di Superga. In quel giorno di celebrazioni il Toro svolgerà un allenamento a porte aperte al Filadelfia, secondo quanto raccolto da noi di Toro News. Si tratta di una seduta alla quale potranno assistere anche i tifosi, una decisione presa già l'anno scorso quando furono migliaia i tifosi presenti al Fila per assistere all'allenamento prima di seguire la squadra a Superga per la cerimonia. Per i ragazzi di Juric si tratterà di una seduta in programma il giorno dopo la partita sul campo della Sampdoria e a soli tre giorni dall'impegno casalingo contro il Monza.