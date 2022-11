Il fantasista granata da inizio stagione ha dovuto giocare con problemi fisici: oggi verrà operato per la pubalgia che lo frena da quest’estate

Roberto Ugliono

Il bottino di inizio stagione non è stato male per Francesco Dell’Aquila, a maggior ragione se si pensa che il fantasista da quest’estate è frenato dalla pubalgia. Insieme allo staff medico il Torino aveva deciso di aspettare la pausa per il Mondiale per l’operazione, così da avere più tempo per il recupero del ragazzo. Così oggi in mattinata il ragazzo ex Spal è stato operato al Gradenigo e con calma inizierà il percorso riabilitativo.

Torino Primavera, Dell’Aquila operato per la pubalgia — Nonostante il problema Dell’Aquila è stato comunque protagonista con la Primavera, avendo segnato 8 reti in 14 partite tra campionato e Coppa Italia. Gran parte del merito va proprio allo staff medico del Torino che ha saputo gestire la situazione riuscendo a consentire al ragazzo di poter giocare nelle migliori condizioni possibili. Chiaramente non si è mai visto un Dell’Aquila al 100%, anzi il ragazzo ha fornito prestazioni al di sotto delle sue potenzialità proprio perché fisicamente non poteva rendere di più.

Per questo a inizio campionato Scurto lo poteva usare solamente per un tempo risicato. Dell’Aquila non poteva giocare più di una mezz’ora, poi con il passare delle settimane è stato trovato un modo per riuscire a tenerlo in campo anche per gli interi 90 minuti. La gestione comunque è stata complicata e ora per il ragazzo inizierà un altro tipo di cammino. L’ex Spal dovrà recuperare dall’operazione. Sarà quasi una corsa contro il tempo, perché a inizio gennaio riprenderà la stagione. L’obiettivo, comunque, è provare a recuperarlo in tempo, poi tutto dipenderà dalla sua convalescenza.