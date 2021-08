Torino-Pro Vercelli in amichevole, sabato il Filadelfia a porte aperte: le info

Amichevole a porte aperte nell'ultimo weekend che precede gli impegni ufficiali: tutte le info utili per l'acquisto dei biglietti, entra solo chi ha il green pass

Confermata l'anticipazione di Toro News: sabato prossimo (7 agosto) alle 17:30 il Torino di Ivan Juric disputerà un'amichevole aggiuntiva contro la Pro Vercelli. Partita che si disputerà nell'ultimo weekend senza match ufficiali, in un teatro d'eccezione, perché i granata giocheranno al Filadelfia con la capienza di pubblico al 50%. Saranno dunque in vendita poco meno di un migliaio di biglietti per la tribuna principale per i possessori di green pass. Lo ha confermato in questi minuti il Torino sul proprio sito ufficiale: i biglietti potranno essere acquistati presso la Biglietteria Nord dello Stadio Olimpico Grande Torino, oppure in tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket. Il tagliando intero costerà 10 euro mentre quello ridotto per gli Under 16 costerà 5 euro. Ingresso gratuito, invece, per quanto riguarda i bambini di età inferiore ai 6 anni.