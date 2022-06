Torino, la caviglia dà ancora problemi a Vojvoda: a rischio impegni col Kosovo

L'esterno granata era uscito zoppicando al 54' della sfida del Bentegodi, e aveva saltato l'ultima di campionato con la Roma

"Vojvoda è pronto a giocare con un piede solo per aiutare la squadra, ma le circostanze non sono tali da rischiarlo". Queste erano le state le dichiarazioni del tecnico granata Ivan Juric alla vigilia dell'ultima gara di campionato contro la Roma in merito a Mergim Vojvoda, uscito acciaccato per un problema alla caviglia al 54' del precedente impegno in casa del Verona. A causa di questo infortunio Vojvoda è a rischio per le prime partite di Nations League della sua nazionale, come riportato dalla testata kosovara Nacionale: ancora da stabilire con certezza i temi di recupero (per infortuni di questo tipo si va solitamente dalle 3 alle 6 settimane), ma è praticamente certa l'assenza dell'esterno granata per la gara di domani contro Cipro. Resta da capire se Vojvoda riuscirà a tornare disponibile per gli altri due match della fase a gironi contro Grecia e Irlanda del Nord, anche se le sensazioni in patria non sono molto positive.