Torino, quale futuro per Linetty? Con l’arrivo di Tameze si riducono gli spazi

Il mediano polacco si è fermato in ritiro per un infortunio: la cessione non si può escludere visto l'alto ingaggio e l'arrivo di Tameze

Federico De Milano Redattore

È cominciato l'ultimo mese di mercato e il Torino, come tutte le altre squadre di Serie A, deve pensare a quali mosse compiere in queste settimane conclusive della finestra trasferimenti estiva. L'ultimo innesto per la squadra di Juric è stato Tameze, mediana prelevato dal Verona che si unisce al gruppo di centrocampisti granata già composto da Ricci, Ilic, Gineitis, Ilkhan e Linetty. Proprio riguardo a quest'ultimo occorre fare delle riflessioni visto che la sua importanza dal punto di vista tecnico viene quasi certamente ridotta rispetto a quella che ha avuto nella stagione 2023/2024.

Linetty ha un solo anno di contratto a costi elevati: l'addio non si può escludere — La sfortuna si è abbattuta su Karol Linetty nel corso del ritiro di Pinzolo perché a causa di un trauma elongativo al polpaccio sinistro ha dovuto saltare gran parte dei giorni di allenamento. Un fattore che di certo non lo aiuta a non perdere un po' di terreno rispetto alla concorrenza. Se da un lato ci sono Ilic e Ricci che per Juric rappresentano delle certezze (oltre che degli investimenti della società), dall'altro ci sono anche il giovane Gineitis e l'ultimo arrivato Tameze pronti ad insidiare la loro titolarità. Entrambi infatti si sono comportati molto bene a Pinzolo. Per Linetty diventa quindi più difficile trovare spazio in una mediana così affollata. A suo discapito gioca anche il contratto. L'ex Sampdoria ha infatti un accordo con il Torino in scadenza nel 2024 e l'ingaggio elevato fa sì che non possa essere uno degli intoccabili per la società. Per queste ragioni non si può escludere una cessione di Linetty nel mese di agosto.

In assenza di trequartisti Linetty può far valere la sua duttilità — Una volta che avrà recuperato al 100% dall'infortunio, il numero 77 granata dovrà darsi da fare se vorrà mantenere un posto in squadra. Una carta a sua favore che potrebbe fare la differenza è la duttilità dal momento che in passato è stato schierato da Juric anche sulla trequarti in uno dei due ruolo dei 'fantasisti' che agiscono alle spalle della punta. Questa chiaramente non potrà essere una soluzione definitiva ma in attesa di novità dal mercato, Linetty può cercare di sfruttare l'assenza di trequartisti titolari dopo i mancati riscatti di Vlasic e Miranchuk. L'allenatore del Torino ha sempre elogiato pubblicamente il suo numero 77. Ciò potrebbe però non bastare per riuscire ad essere confermato in squadra, il futuro di Linetty ad oggi rimane quindi tutto ancora da definire.