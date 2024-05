Torino, qualificazione in Europa se… Ecco le possibili combinazioni

I possibili scenari che vedono il Toro qualificato ad una competizione europea

13 maggio 2024

Grazie alla vittoria di Verona i ragazzi di Juric non hanno abbandonato il sogno Europa. I granata sono momentaneamente fuori dalla zona coppe e attualmente non si qualificherebbero in Conference League, ma ci sono ancora speranze. Di seguito i possibili scenari.

Qualificazione con l'ottavo posto — Ad oggi le prime 8 classificate avrebbero l'accesso alle competizioni europee, infatti grazie all'ottimo piazzamento dell'Italia nel ranking Uefa i posti utili per l'Europa sono 8. Il Torino dunque dovrebbe sorpassare il Napoli, che al momento ha un punto di vantaggio e la Fiorentina a pari punti. La strada verso l'ottavo posto, valevole per la qualificazione in Conference, passa dai due match contro Milan e Atalanta, in cui i granata dovranno provare a sorpassare le rivali.

Qualificazione con il nono posto — Un altro scenario che vede il Toro qualificato alla prossima Conference League riguarda la Fiorentina e la possibilità che il nono posto basti per accedere alle coppe. Infatti la viola dovrebbe battere l'Olympiakos in finale di Conference ma arrivare ottava in campionato, e così facendo il nono posto regalerebbe al Torino l'accesso alla coppa. Gli uomini di Juric sono dunque chiamati a dare il massimo in questo finale di campionato e già da sabato sera con il Milan potrebbero cambiare le sorti della stagione.

