Torino quarto per tiri concessi in Serie A: la fase difensiva funziona

Granata quarti per tiri in porta subiti: il dato

In questo campionato il Torino è quarto per il numero di tiri totali concessi agli avversari fino a questo momento. Con 85 tiri subiti, la squadra di Juric occupa la quarta posizione di questa speciale classifica a pari merito con l'Atalanta (anch'essa con 85 tiri subiti): davanti a loro ci sono l'Inter (con 79 tiri subiti), la Roma (69) e il Napoli che è la squadra che ne ha subiti meno tra tutti i club di A con 62. In fase difensiva la squadra di Juric perlomeno in questa fase iniziale del campionato si è comportata bene, tenendo soprattutto in considerazione tutte le assenze che ha avuto nel reparto arretrato (Djidji, Zima, Buongiorno e Sazonov), tanto che Juric negli ultimi due match di campionato contro il Verona (dal 27', in seguito all'infortunio di Sazonov) e la Juventus è stato costretto a schierare Adrien Tameze nel ruolo di braccetto di destra. Se la fase difensiva - dati alla mano - è stata più che sufficiente fino ad ora, a mancare è stata però la fase offensiva (sono solo sei i gol fatti in otto partite): Juric dovrà lavorare con la squadra per migliorare soprattutto sotto questo aspetto.