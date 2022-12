Torino, Ricci: “La Maratona emoziona tanto, sentirla cantare l’inno ci dà carica”

La pagina Instagram ufficiale del Torino ha chiesto questa mattina ai tifosi granata di porre qualche domanda a Samuele Ricci. Ne sono arrivate diverse nell'ambito del format Ask Ricci, in cui il centrocampista granata ha risposto alle curiosità dei tifosi, svelando alcune curiosità su di lui e sul suo rapporto con il Torino. Di seguito le sue parole.

Come sta andando il ritiro?

"Il ritiro sta andando molto bene. Stiamo lavorando ogni giorno per farci trovare pronti per quando rientreremo a Torino per la sfida con il Verona"