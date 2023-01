Torino, riecco Aina. Stop emergenza sulle fasce, rinviato intervento sul mercato

Il rientro dell'ex Chelsea chiude probabilmente le porte ad un nuovo innesto sulle fasce in questa sessione di mercato invernale

Federico De Milano

Dopo tre mesi dal suo infortunio, Ola Aina torna a disposizione di Ivan Juric e del Torino. Quello dell'esterno nigeriano è un recupero importante per il tecnico granata perché può di nuovo contare su un elemento utile sulle fasce, in un periodo nel quale il Toro dovrà affrontare molte partite. Saranno mesi chiave per delineare il futuro di Aina che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ad oggi non si può escludere nessuna ipotesi su ciò che avrà in serbo la prossima stagione per l'ex Chelsea.

Aina è un recupero importante per il Toro: Juric non ha più gli esterni contati — In questo inizio di 2023 il Torino ha dovuto giocare molte partite e la sconfitta con lo Spezia è stata frutto della mancanza di energie dopo 4 match disputati in 10 giorni, ha spiegato Juric. Un reparto nel quale il tecnico granata ha avuto le scelte contate nelle ultime gare è stato quello degli esterni. In seguito all'infortunio subito da Lazaro, gli unici a disposizione di Juric erano i soli Singo e Vojvoda (dal momento che Bayeye non è mai stato impiegato in Serie A). Ora però l'allenatore del Toro può tirare un sospiro di sollievo perché potrà contare nuovamente su Ola Aina. Il nigeriano si era fermato a fine ottobre a causa di una lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro rimediata in allenamento. Questo infortunio lo aveva fermato proprio nel suo momento di forma migliore e subito dopo il gol segnato nella vittoria di Udine.

Quale futuro per Aina? I prossimi mesi saranno decisivi per il rinnovo — Difficile immaginare che il numero 34 granata sia subito titolare nella prossima partita ad Empoli perché dovrà ritrovare il ritmo partita poco per volta. Il Toro ha comunque bisogno di Aina, prima dell'infortunio aveva giocato 10 partite in 11 giornate sintomo del fatto che Juric si fida di lui. Con il suo rientro si chiude quasi certamente la possibilità che arrivi un rinforzo sugli esterni in questa sessione invernale di mercato. La necessità di prendere un nuovo giocatore di fascia per il Toro, però, potrebbe essere solamente rimandata all'estate qualora Aina prendesse una strada differente dal rinnovo. L'esterno nigeriano classe 1996 ha infatti il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e c'è urgenza di prendere una decisione a breve su di un eventuale rinnovo. Se Aina vorrà rimanere all'ombra della Mole dovrà dimostrarlo fin da subito. La decisione sul prolungamento del contratto dipenderà infatti in gran parte dalla qualità delle sue prossime prestazioni.