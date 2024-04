Torino, riecco Seck da avversario. Anche a Frosinone per ora è a secco

Focus su Seck, attaccante del Torino in prestito al Frosinone ancora a cerca del primo gol in Serie A e dal futuro incerto

Alessandro Balbo 17 aprile 2024 (modifica il 17 aprile 2024 | 17:48)

Nella partita di Domenica alle 15 contro il Frosinone, valevole per per la 33esima giornata di Serie A, il Torino rivedrà in campo Demba Seck. L'attaccante senegalese si è traferito in Ciociaria a gennaio per avere più spazio e soprattutto per trovare la via del gol, cosa che finora non è successa. Seck non ha ancora segnato in Serie A ed è l'attaccante che da più tempo insegue una rete. Il calciatore, quasi sicuramente, tornerà in granata a fine campionato e il suo futuro è un'incognita.

Ennesima stagione in ombra — Il dato che più impressiona è che Seck ha giocato finora 43 partite in Serie A, con un totale di 3.449 minuti disputati, ma è ancora fermo a zero golsegnati e zero assist serviti. Un dato preoccupante per un attaccante che è alla terza stagione in Serie A. In questa stagione Seck ha giocato 19 partite e 707 minuti in campionato, con solo 16 tiri totali e quattro in porta. Al Torino a inizio stagione Juric lo aveva impiegato spesso, con anche sei partite da titolare, ma non ha mai convinto. Poi il trasferimento a gennaio ai gialloblù, ma anche qui dopo un impiego iniziale consistente, anche due titolarità, il giocatore è arretrato nelle gerarchie di Di Francesco. Nei vari ruoli in cui è stato impiegato, ala destra, ala sinistra, seconda punta o punta centrale, Seck non è mai riuscito a essere incisivo, difatti sprecando tutte le occasioni che ha avuto a disposizione.

Un futuro che è tutto da scrivere — Nell'ultima giornata di Serie A, contro il Napoli, Seck ha avuto la più grande chance della stagione. Nei minuti finali, dopo un rimpallo in area, Seck si trova la palla del 2-3 che tocca, goffamente, con la spalla addosso a Meret. Un episodio che racchiude un po' la stagione presente del calciatore. Ora Seck ha ancora sei gare per rifarsi, almeno per smuovere la casella dei gol fatti e dare un senso a questo campionato. La prossima partita sarà proprio contro il Torino, che lo ritrova per la prima volta d'avversario. I granata detengono il cartellino del calciatore che quindi rientrerà a giugno tra le fila del Toro. Il futuro del senegalese sarà poi tutto da scrivere, molto dipenderà da chi sarà l'allenatore, ma probabilmente Seck continuerà la sua carriera lontano dalla Mole.

