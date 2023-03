Torino, rientrano i Nazionali: chi sale e chi scende dopo questa sosta

Ecco come ritornano al Filadelfia i 15 Nazionali granata dopo la pausa

Giacomo Stanchi

Tutti in gruppo al Fila entro domani. I granata in Nazionale sono attesi da Juric per riprendere la preparazione in vista del Sassuolo. Alcuni sono stati protagonisti come Ricci (capitano dell'U21), altri stanno diventando fondamentali come Gineitis. C'è però anche chi non è proprio sceso in campo ed è il caso di Aina, squalificato, e Buongiorno non convocato da mister Mancini. Sicuramente queste partite incideranno nel morale dei calciatori al ritorno in Serie A. Dal punto di vista fisico, la buona notizia è che per il momento non si ravvisano acciaccati.

Torino, per Radonjic, Aina, Buongiorno e Berisha neanche un minuto — Tra quelli che sono rimasti al Fila non convocati ci sono anche Sanabria e Schuurs. Il Toro deve preparare la ripresa, ma ad alcuni ci sarà da tirare su il morale. Ola Aina, squalificato, non è mai sceso in campo. Buongiorno ha avuto la gioia della prima convocazione in Nazionale, ma si è dovuto limitare a partecipare agli allenamenti perché non è mai stato convocato né contro l'Inghilterra né contro Malta. Radonjic sia contro la Lituania che con il Montenegro non ha giocato neanche un minuto. Infine un altro assente è stato Berisha: l'albanese si è seduto in panchina, lasciando il posto da titolare a Strakosha.

Nazionali: Singo, Ricci, Rodriguez e Gravillon protagonisti — Chi torna col morale alto dalla sosta è Rodriguez: si conferma una delle colonne dei rossocrociati e gode della stima del mister, ha pure messo a segno un assist contro Israele. Gli Svizzeri hanno vinto sia contro la Bielorussia che contro la nazione del medio oriente. Ricci ha potuto vantare la fascia di capitano dell'Under 21, di cui si prepara ad essere una delle colonne all'Europeo di categoria. Singo ha collezionato due presenze su due con la Costa d'Avorio. Gravillon in patria è molto considerato ed è sceso in campo sia contro Cuba che contro Antigua e Barbuda. Linetty ha giocato dal primo minuto sia contro la Repubblica Ceca che contro l'Albania: la sua crescita è stata notata anche dal CT polacco, dopo l'esclusione di Karol dal Mondiale. Vanja oramai è il portiere titolare indiscusso della Serbia, Ilic è riuscito a fare un tempo intero contro il Montenegro giocando da titolare dopo essere subentrato nel match precedente. Vlasic ha giocato 14' minuti in Croazia-Galles, poi solo panchina nella vittoria contro la Turchia: probabilmente Juric sperava mettesse nelle gambe qualche minuto in più. Infine Gineitis è stato schierato titolare con la Lituania: due presenze in partite importanti contro Serbia e Grecia sono state preziose per il centrocampista 2004. Infine, il giovane Ciammaglichella è stato protagonista con l'Under 18 e dopo appena quattro presenze è andato anche in gol. Non si può escludere che Juric non lo abbia notato.