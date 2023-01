Torino, Rodriguez ha nuovo procuratore: firma con Pastorello

Come comunicato con un post su Instagram, Ricardo Rodriguez un nuovo procuratore. Il suo nuovo agente è Federico Pastorello, che già cura gli interessi di numerosi calciatori tra cui Acerbi, De Vrji e Meret. Il noto procuratore italiano andrà dunque ad affiancare Haroon Masoodi, per una partnership tra le rispettive agenzie. Il nazionale svizzero ha il contratto in scadenza nel 2024, ma gode dell'assoluta fiducia di Juric e non si può escludere che ci sia un rinnovo in vista.