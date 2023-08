Torino, Rodriguez: “Siamo sulla buona strada, possiamo fare ancora meglio”

Ricardo Rodriguez parla ai microfoni di Torino Channel: "Buona prova con il Lens, possiamo ancora migliorare"

Redazione Toro News

Dopo l’amichevole con il Lens, Ricardo Rodriguez ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in Francia.

Ricardo, cosa dice questa amichevole, questo risultato con il Lens? “Secondo me si è visto che sono un po' più avanti di noi. Credo che loro comincino già la prossima settimana. Sono una squadra forte. Lo 0-0 va bene, dobbiamo crescere ancora in qualche cosa, però c'è ancora tempo. Secondo me abbiamo fatto abbastanza bene”.

Quindi la sintesi è "siamo sulla buona strada"? “Sì, secondo me siamo sulla strada giusta”.

Quando dici che manca qualcosa intendi sotto l'aspetto fisico? “Sì, fisico. Rubare prima la palla, fare meglio i duelli. Ma questo arriverà”.

Con la crescita della condizione? Certo.

Ricardo, la cartolina più bella di questa sera arriva dalla difesa. Forse l'eredità più bella che vi portate dalla scorsa stagione? “Sono tanti anni che siamo assieme, si vede che la difesa sta bene”.

Quanto può crescere questa difesa? L'anno scorso siete stati la quinta miglior difesa della Serie A. “Adesso possiamo fare ancora meglio, lo proveremo a fare e si può fare. Quando ti conosci dopo tanti anni c'è questa possibilità”.

Tu che hai vissuto i Mondiali, queste partite in generale cosa lasciano? Oggi c'erano 40.000 spettatori e c'era il rischio di poter prendere l'imbarcata considerando che loro erano avanti di forma. Questo aspetto contribuisce a darvi credibilità e autostima? “Certo, come ho detto siamo un bel gruppo e siamo insieme da tanti anni. Possiamo ancora crescere. Potevamo anche sbagliare questa partita, ma qui non perdi punti. Quando inizierà il campionato saremo pronti”.

Non solo in fase difensiva, il Toro stasera ha fatto bene anche in fase offensiva. Non siete mai stati passivi e molto spesso siete stati nella loro metà campo. Avete avuto occasioni per segnare. Spesso è mancato l'ultimo passaggio per andare in porta. Si sono visti progressi importanti lì davanti. “Certo, vogliamo fare gol. Si vede che manca ancora qualcosa, abbiamo i piedi ancora pesanti. Non è facile arrivare qui alla mattina presto dopo aver viaggiato, ma si vede che c'è qualità. Questa settimana possiamo fare ancora meglio. In campionato proveremo questi tre davanti che fanno tanti gol per noi”.

Ti chiedo due flash: uno su Buongiorno in quella posizione del campo come centrale. Il secondo flash te lo chiedo su Gemello, perché oggi dopo diciotto mesi ha giocato la sua prima partita vera e secondo noi ha risposto molto bene. Però, in base alla tua esperienza, un flash su Buongiorno lì in mezzo e uno su Gemello. “Gemello ha fatto bene. Devo dire la verità, ha fatto bene. È la seconda partita per lui con questi tifosi caldi, ha fatto una bella partita e deve continuare così. Abbiamo tanti portieri buoni, deve lavorare, stare tranquillo e dare il massimo. Quando può giocare deve giocare bene. Buongiorno si conosce già dal campionato scorso. Ha giocato tante volte in mezzo, è uno che ruba tanti palloni e lo fa bene. È uno che ha prospettiva molto grande”.

Ultima cosa. Siccome sei uno dei giocatori più esperti, ti fanno parlare degli altri. Però per una volta parliamo anche di te. Qual è il tuo obiettivo alla viglia di questa stagione? Entri in un anno importante, c'è anche l'Europeo. Qual è il tuo obiettivo personale? “Il mio obiettivo personale è quello di fare tante partite e stare bene e in salute. Questo è il mio obbiettivo. Fisicamente sto abbastanza bene. Gli obbiettivi sono questi: giocare tanto e dopo vediamo cosa succede”.

C'è uno sfizio che ti vuoi togliere? “Manca il gol, lo posso fare. Anni fa facevo tanti gol, lo posso fare. Magari quest'anno ne faro di più, non si sa mai”