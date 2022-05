Torino-Roma 0-2, Spinazzola al 45′: “Dobbiamo lottare fino al novantesimo”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della prima metà della partita tra granata e giallorossi valida per il 38° turno

Al termine del primo tempo di Torino-Roma, match valido per la 38^ giornata di Serie A, Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni di DAZN rilasciando le seguenti dichiarazioni: "È importante essere sopra di due gol ma dobbiamo continuare fino al 90° perché il Toro è libero mentalmente ed è la loro ultima partita in casa quindi vogliono fare bene. Noi vogliamo fare meglio e per questo dobbiamo lottare altri 50 minuti".