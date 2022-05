Torino-Roma 0-3, Abraham: “Per me è stato un ottimo anno, amo questo club”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della partita tra granata e giallorossi valida per il 38° turno

Al termine di Torino-Roma, match valido per la 38^ giornata di Serie A, Tammy Abraham è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la partita con le seguenti dichiarazioni: "Sono contento per i gol ma la cosa più importante era vincere. La stagione è stata lunga e difficile ma ora possiamo concentrarci sulla finale di Conference League".

"Amo questo club e ho sempre cercato di aiutare la squadra con gol e assist. Per me è stato un ottimo anno e spero che sia un trampolino di lancio per fare ancora meglio il prossimo. Ora vogliamo concludere al meglio alzando un trofeo".