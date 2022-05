Torino-Roma 0-3, Buongiorno: “Stagione ottima ma poteva andare ancora meglio”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della partita tra granata e giallorossi valida per il 38° turno

Redazione Toro News

Al termine di Torino-Roma, match valido per la 38^ giornata di Serie A, Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Torino Channel commentando la partita con le seguenti dichiarazioni: "È stata una partita tosta, noi in qualche occasione abbiamo peccato di superficialità però è fine anno e siamo contenti del percorso che abbiamo intrapreso e che stiamo continuando a seguire".

Come avete vissuto questo primo anno con Juric?

"Volevamo migliorare e toglierci dalla zona calda in cui eravamo gli scorsi anni soprattutto perché abbiamo visto che il lavoro costante ha dato dei frutti. La squadra è migliorata partita dopo partita sia nel gioco che difensivamente e di questo siamo contenti".

Sei cresciuto molto quest'anno?

"Penso di essere cresciuto in tutti gli aspetti, quest'anno ho provato anche da difensore centrale che era un ruolo che mi è mancato negli ultimi anni. Ho provato e sono andato bene, sono contento del mio percorso di crescita sia in impostazione ma anche a difendere. Stiamo lavorando anche per un discorso di forza in palestra".

Cosa ti porti dietro dopo questo anno?

"Il miglioramento che ho avuto e che ha avuto tutta la squadra e poi i grandi stimoli che il mister ci ha dato ogni giorno".

Cosa vorresti cambiare invece?

"Come squadre forse non siamo riusciti a fare sempre la cosa giusta in qualche partita. Abbiamo perso un po' di punti per errori difensivi o sbagliando dei gol e quindi siamo consapevoli di aver fatto un'ottima stagione ma che comunque sarebbe potuta essere ancora migliore".

Adesso vai in vacanza ma con la testa alla Tesi per la tua Laurea in Economia.

"Sì, ho iniziato a preparare la Tesi e adesso ci darà dentro ma riposandomi anche in questo mesetto che abbiamo. Continuerò anche ad allenarmi per arrivare pronto al ritiro".

SEGUICI SU: