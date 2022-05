La partita di ieri sera, venerdì 20 maggio, contro la Roma conclude il campionato del Torino: una sconfitta per 3-0 che però non cambia i giudizi sulla buona stagione che i granata hanno vissuto. Sui social, non troppi giocatori hanno esternato il loro pensiero, come spesso accade dopo una sconfitta. Dopo le parole di Brekalo e di Ansaldi, sono però arrivati altri due commenti da parte di Sanabria e Bremer.