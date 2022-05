Brekalo: “Grazie Toro, è stato un onore. Ma porto avanti la mia decisione”

Il croato non verrà riscattato dal Torino: lui conferma sui social con parole di rispetto e gratitudine

Un mancato riscatto, quello di Josip Brekalo, che ha lasciato tutti delusi: come già emerso giorni fa, il giocatore croato non farà parte del Torino per la stagione 2022-23, con il club granata che ha declinato la possibilità di riscattare il giocatore versando 11 milioni al Wolfsburg. "Eravamo pronti a riscattarlo, ma il ragazzo già da qualche tempo ha comunicato a me e allo staff tecnico di non voler continuare la sua esperienza qui. Siamo delusi, ma teniamo solo chi ha il fuoco dentro", ha spiegato Vagnati in settimana."Preferisce non rimanere, ambisce a giocare in Champions. Per Josip non era un problema di soldi, ma solo di ambizioni prettamente sportive", aveva dichiarato il suo agente Andy Bara. E lo stesso Brekalo lo ha confermato sui social: per il 14 granata la partita di ieri, venerdì 20 maggio, contro la Roma è stata l'ultima della sua carriera in granata.