Torino-Roma 3-1, Sonego: “La squadra non ha mai mollato”

Le parole del tennista torinese, tifosissimo granata, ospite oggi a Torino Channel dopo la vittoria contro la Roma

È soddisfatto Lorenzo Sonego, ospite quest'oggi di Torino Channel. Queste le sue dichiarazioni al canale societario dopo la vittoria della squadra di Nicola, che ha battuto per 3-1 la Roma: "La squadra non ha mai mollato ed il risultato è una conseguenza di quanto visto in campo. Belotti? Il "Gallo" è unico, è un trascinatore e in qualche modo ogni azione passa da lui, è veramente il cuore di questo Torino. Quale gol mi è piaciuto di più? Il più importante è stato quello di Zaza, nato da un assist straordinario di Mandragora per Belotti. Anche il mister, appena l'ho visto in panchina ero felicissimo perché è uno che dà tanta grinta e penso sia perfetto per il Torino, perché riesce a tirare fuori il 100% da tutti".