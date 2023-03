Torino-Roma, al via la vendita libera dei biglietti: info e prezzi

La prossima partita casalinga del Torino sarà contro la Roma, fischio d'inizio in programma sabato 8 aprile alle 18:30

Redazione Toro News

Il Torino ha avvisato i propri tifosi della vendita dei biglietti per la partita contro la Roma con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. La gara è in programma per sabato 8 aprile alle ore 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino. È possibile acquistare un tagliando online sul sito e presso la biglietteria dello stadio (da lunedì a venerdì orari 10-13 e 14-18) oltre che presso i punti vendita abilitati Vivaticket. Viene segnalato anche che le Determinazioni dell’ONMS hanno fatto sì che i tagliandi per il settore ospiti saranno in vendita ai soli fidelizzati Roma al prezzo unico di 20 euro dalle 10:00 di giovedì 30 marzo fino alle 19:00 di venerdì 7 aprile. Sono stati sveltati anche i prezzi dei biglietti per questa sfida contro i giallorossi:

20 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16)

20 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16)

30 euro in Distinti Granata (15 euro per gli Under 16)

40 euro in Tribuna Granata (20 euro per gli Under 16)

90 euro in Poltroncine Granata (45 euro per gli Under 16)

220 euro in Tribuna Grande Torino (110 euro per gli Under 16)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni