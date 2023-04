Torino-Roma, Belotti contestato con cori e striscioni

Il Gallo per la prima volta a Torino da avversario dopo sette anni in granata

Dopo sette anni in maglia granata, Andrea Belotti è tornato a Torino per la prima volta da avversario. Nel riscaldamento l'ex capitano granata si è intrattenuto per qualche minuto in mezzo al campo a parlare con Juric. Partito inizialmente dalla panchina, il Gallo è stato contestato con cori e striscioni al momento del fischio d'inizio. "Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare" recitava lo striscione firmato dalla Curva Maratona. La parte più calda del tifo granata ha quindi lanciato alcuni cori contro l'ex capitano.