Torino-Roma 0-1, le reazioni social: “Abbiamo perso senza entrare in campo”

I migliori tweet sulla sconfitta casalinga del Torino: basta un rigore di Dybala per mandare ko i granata all'Olimpico Grande Torino

Pasqua amara in casa granata: il Toro perde 0-1 contro la Roma e dice probabilmente addio alle ambizioni europee dopo una prestazione non all'altezza (QUI le pagelle della gara). La partita viene subito indirizzata grazie al rigore realizzato da Dybala e i granata non riescono più a cambiare l'inerzia, condannandosi ad una sconfitta che i tifosi hanno accolto con grande dispiacere. Ecco i migliori tweet sulla partita.