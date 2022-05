Torino-Roma, cercasi vittoria: sarebbe il primo anno senza successi con le big

Da quando il Toro è tornato in Serie A, ha vinto almeno una volta a stagione contro le squadre che disputavano le coppe europee: con i giallorossi sarà l'ultima chance

Chi ha detto che il Torino non ha più obiettivi? Oltre al fatto che i granata sono impegnati a cercare di chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica , ci sarà un altro obiettivo per i granata nel match contro la Roma. Venerdì sera, in occasione della giornata conclusiva di questa Serie A 2021/22, il Toro dovrà cercare di battere i giallorossi per non mancare un'altra opportunità di successo contro le big. Questa soddisfazione non è mai mancata dal ritorno dei granata in Serie A nel 2012/2013 e anche il tecnico Ivan Juric ci terrà a portare avanti questa tradizione.

STAGIONE ATTUALE - Assegnando la definizione di "big" alle squadre che giocano le coppe europee in quella data stagione, il Torino nel campionato attualmente in corso è riuscito a raccogliere solamente 5 punti nelle 13 sfide con queste formazioni. Contro la Roma ci sarà l'ultima possibilità di riuscire a sconfiggere una delle 7 squadre che quest'anno ha giocato in Europa. I 5 punti raccolti quest'anno sarebbero potuti essere molti di più senza le distrazioni nei minuti finali dei match contro Lazio (all'andata rigore di Immobile al 91°), Juventus (all'andata rete di Locatelli all'86°) e Inter (al ritorno gol di Sanchez al 93°). Contro i nerazzurri la prima vittoria stagionale contro una big sarebbe stata anche meritata e bisogna ricordarsi del chiaro errore arbitrale in occasione del fallo da rigore di Ranocchia su Belotti non fischiato.

PASSATO - Nei 9 campionati che il Toro ha disputato da quando è tornato in Serie A nel 2012/13, c'è sempre stata almeno una vittoria contro le formazioni che quell'anno disputavano le coppe europee. Nel primo campionato dal ritorno nella massima serie, a fare le spese di questa tradizione granata fu la Lazio che in data 17/03/13 perse 1-0 in casa granata. L'anno seguente l'unica vittoria di cartello del Torino arrivò per 2-0 in casa contro l'Udinese che giocò l'Europa League essendo arrivata in 5^ posizione la stagione precedente. Nel 2014/15 furono due le vittorie contro le big. Il 25 gennaio 2015 il Toro sbancò San Siro vincendo 0-1 e tre mesi più tardi ci fu l'indimenticabile vittoria per 2-1 nel derby con la Juventus. L'anno successivo l'unico successo con una squadra da Europa arrivò subito alla seconda giornata quando i granata vinsero 3-1 in casa contro una Fiorentina che aveva chiuso il campionato precedente al quarto posto. Nel 2016/17 di nuovo due vittorie e per lo più furono consecutive. La sesta giornata di quel torneo vide il Toro battere 3-1 la Roma in casa e il turno seguente imporsi contro la Fiorentina 2-1 di nuovo in casa. Il campionato dopo si registrò un solo successo granata contro le big e a farne le spese fu di nuovo la Lazio che perse sul proprio campo 1-3 in data 11 dicembre 2017. La stagione 2018/19 fu contraddistinta ancora da due vittorie: prima a cadere fu l'Inter che a Torino perse 1-0 e poi la Lazio all'ultima giornata che venne sconfitta 3-1 dai granata. Due vittorie anche l'anno successivo ed entrambe in trasferta. Alla seconda giornata il Toro vinse 2-3 a Bergamo con l'Atalanta e poi alla 18^ 0-2 in casa della Roma. Infine nel 2020/21, ovvero la passata stagione, il Toro batté la Roma 3-1 in casa nel 31° turno. Chissà che il cerchio non si possa chiudere proprio venerdì contro i giallorossi.