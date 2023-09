Torino-Roma, Ricci-Ilic la coppia di centrocampo preferita dai lettori

Per Torino-Roma, gara che si giocherà domenica 24 in casa, Juric dovrà fare le consuete e a volte complicate scelte di formazione. Tra i ballottaggi più importanti c'è quello riguardante la coppia di centrocampisti in cui 3 giocatori si giocano 2 maglie titolari. Abbiamo chiesto ai lettori di Toro News quale coppia di centrocampisti andrebbe schierata contro la Roma. Le possibili scelte erano tra Ricci-Ilic, Ricci-Tameze e Tameze-Ilic e circa il 50% dei votanti (poco di più) ha puntato sulla prima opzione, ovvero Ricci-Ilic. Si tratta sicuramente della coppia di centrocampisti più intrigante che il Toro può proporre, quella più giovane, quella che nelle gerarchie di Ivan Juric è il futuro della squadra. Il 38% invece punterebbe su Ricci-Tameze, proprio come con la Salernitana. Infine solo il restante 8% punterebbe su Ilic-Tameze.